Son 3 maçta 2 yenilgi alsa da Euroleague'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Baskonia'yı konuk ederken; Anadolu Efes de Belgrad deplasmanında Partizan'a rakip olacak. Siz de bu mücadelelerin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı İzle ve Süper Oran seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Euroleague'de sezona fırtına gibi giren ve ilk 10 maçtan 9 galibiyet çıkaran Fenerbahçe Beko, son 3 maçında 2 yenilgi almasına rağmen zirvedeki yerini muhafaza etmeyi başardı. Son olarak Olympiakos'a deplasmanda 94-67 kaybeden sarı-lacivertlilerde Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley sakatlıkları sebebiyle Baskonia'ya karşı forma giyemeyecek. Bjelica'dan bu sezon hiç yararlanılamadı ancak Wilbekin ile Motley ciddi eksikler... Son 3 maçı kaçıran Wilbekin, maç başına 12.5 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ikinci ismi. İlk sırada ise bu sezon sadece Olympiakos deplasmanında takımı yalnız bırakan Motley (14.1 sayı) yer alıyor. Motley maç başına 5.5 ribaunt ortalaması ile aynı zamanda takımın ribaunt lideri. Üst üste ikinci maçını kaçıracak. Takımla çalışmalara başlayan Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Rotasyona ne kadar dahil olacakları belirsiz.

Baskonia ise son 5 maçında 4 galibiyet elde etti. En son Sinan Erdem'de Anadolu Efes'i, bir ara 15 sayı geri düşmesine rağmen 83-78 yenmeyi başardı. Markus Howard 19 sayı, Vanja Marinkovic 18 sayı üretti. Darius Thompson 8 sayısının yanına 3 asist ve 3 top çalma ekledi. Kişisel nedenlerle Amerika'ya giden Pierria Henry büyük ihtimalle Fenerbahçe Beko karşısında kadroda olmayacak.

PARTIZAN - ANADOLU EFES

Sezonun ilk maçından sadece 2 galibiyet çıkarabilen Anadolu Efes, üst üste 5 galibiyet alıp yükselişe geçmişti ancak Baskonia'ya 83-78 kaybederek şaşırttı. Maç içerisinde fark bir ara 15 sayıya kadar da çıkmıştı fakat İspanyol ekip Sinan Erdem'den zaferle ayrıldı. Lacivert-beyazlılarda uzun süren sakatlığı sonrası Büyükçekmece Basketbol maçıyla (6 Aralık) sahalara dönen Shane Larkin, aynı maçta yeniden sakatlanıp kenara gelmişti. Larkin, Baskonia mücadelesinde oynatılmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Resmi bir açıklama yapılmadı ancak Partizan deplasmanında da forma giymesi beklenmiyor.

Partizan ise son 5 maçta sıfır çekti. 13 maçta sadece 4 kez kazanabildiler. 28 yıl aradan sonra geçen sezon Partizan'a geri dönen Zeljko Obradovic, EuroCup'a Son 16'da veda etmişti. Bu yıl da işler pek yolunda gidiyor gibi görünmüyor. Sırp ekipte Aleksa Avramovic sakat. 3 gün önce oynadıkları ASVEL maçında süre almayan Uros Trifunovic ve Tristan Vukcevic'in durumları maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe Beko son 4 maçta ortalama 81 sayı attı.

- Baskonia son 7 maçta ortalama 82 sayı attı.

- Partizan bu sezon Euroleague'de 4 maç kazandı. Elde edilen 4 galibiyetin 3'ü Stark Arena'da...

- Anadolu Efes'in son 5 maçında ortalama 151 sayı çıktı.



