Fenerbahçe Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Misli.com Sultanlar Ligi'nde bugün final serisinin; Vakıfbank 'ya tamam ya devam' karşılaşmasına çıkarken Fenerbahçe Opet tarihindeki 6. şampiyonluk kupasını müzesine taşımak için sahaya çıkacak. Seride 4. maç Fenerbahçe'nin sahası Burhan Felek'te oynanacak. Kritik karşılaşmayı Fenerbahçe'nin kazanması durumunda 5 yıl sonra ligde 6. şampiyonluğunu ilan edecek. Kanarya en son 2017'de şampiyon olmuştu.

İlk maça saha avantajını kaybetmişti

Normal sezonu lider bitiren Vakıfbank'ın galip gelmesi durumunda seride 2-2 eşitlik yaşanacak ve final 5. maça gidecek. Sezona 5 kupa hedefiyle çıkan, Spor Toto Şampiyonlar Ligi Kupası, KupaVoley ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı alan, Şampiyonlar Ligi'nde de 22 Mayıs'ta Süper Final oynayacak Vakıfbank, ligdeki final serisinin ilk maçını deplasmanda 3-1 kaybetti ve saha avantajını da yitirdi. Evinde oynadığı üst üste 2 maçtan birinde kaybeden ve 2-1 geriye düşen Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmanda seriyi uzatmaya çalışacak.

Fenerbahçe - Vakıfbank maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Final serisinde bugün oynanacak Fenerbahçe - Vakıfbank mücadelesi saat 19:00'da başlayacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİNAL SERİSİ

Fenerbahçe-Vakıfbank: 3-1 (1-0)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 3-1 (1-1)

Vakıfbank-Fenerbahçe: 1-3 (1-2)

Bugün 19:00 Fenerbahçe-Vakıfbank

*12 Mayıs Vakıfbank-Fenerbahçe

(*): Gerekirse oynanacak



