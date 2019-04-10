Aziz Yıldırım’ın büyük bir heyecanla başladığı Fenerbahçe Üniversitesi projesi tarihe karıştı. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım’ın Silivri ve Ataşehir’de kiraladığı kampüslerde 2019’da öğrenime başlanılması planlanıyordu. Hatta o dönemin yönetimi 13 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 33 öğretim üyesi alımı için ilana vermiş, çok sayıda başvuru gelmişti. Ancak Ali Koç’un seçimi kazanmasının ardından yapılan çalışmalar, kulübün mali yapısındaki bozulma nedeniyle bu faaliyetleri taşıyamayacağı sonucunu doğurdu.

HEYET BAŞKANI BOZKURT

Fenerbahçe evleri ve 1907 pota projesi dahil pek çok mali kaynak gerektiren yatırımı durduran Ali Koç yönetimi, üniversitenin de işletme hakkını devretti. Bundan sonra yola Medicana Fenerbahçe Üniversitesi adı altında devam edecek yüksek öğretim faaliyetlerinde, Sarı-Lacivertli kulüp çok fazla söz sahibi olmayacak. Medicana Sağlık Grubu’nun mütevelli heyeti başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt yeni oluşumda, Fenerbahçe Üniversitesi’nin de mütevelli heyeti başkanlığını yürütecek.

YENİ İSMİYLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe’de Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yeni heyette de yer alırken, yönetimden de Turhan Şahin mütevelli heyet içinde bulunacak. Fenerbahçe Üniversitesi’nin sahip olduğu gayrimenkuller ve işletme hakları da tamamen Medicana grubunun tasarrufunda olacak. Sarı-Lacivertli yönetim bu devirle öğrenim faaliyeti olmasa bile binalara verilen her ay yaklaşık 5 milyon TL’lik kira giderinden ve diğer masraflardan kurtulmuş oldu.

BOZKURT VE SEÇKİN OKUL YÖNETİMİNDE

Aziz Yıldırım dönemindeki mütevelli heyeti tamamen değişirken, Medicana Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hüseyin Bozkurt üniversitenin de heyet başkanı oldu. Adnan Seçkin de heyette yer aldı.

2018 MAYIS’TAKİ MÜTEVELLİ HEYETİ

Aziz Yıldırım

(Mütevelli Heyeti Bşk.)

Vefa Küçük

(Mütevelli Heyeti Bşk.V.)

Mahmut Nedim Uslu

Mithat Yenigün

Yıldırım Ali Koç

Nihat Özdemir

Ender Alkaya

Deniz Tolga Aytöre

Nihat Özbağı

Ahmet Tahir Perek

Prof.Dr. Haluk Burcuoğlu

Prof.Dr.Ali Rıza Büyükuslu

Prof.Dr.Emine Yazıcıoğlu

ŞİMDİKİ MÜTEVELLİ HEYETİ

Dr. Hüseyin Bozkurt

Vefa Küçük

Turhan Şahin

Okan Dilik

Adnan Seçkin

Selçuk Kumaşbay

Dr. Yalçın Gürsoy Yıldırım

Prof. Dr. A.Rıza Büyükuslu

25 MİLYONA OKUL

Fenerbahçe'de üniversite projesinin mimarı Aziz Yıldırım, ilkokuldan üniversiteye kadar bir eğitim kurumu için çalışıyordu. 25 milyon F.Bahçeli’nin yararlanması için kurulacak bu okulda Sarı-Lacivertli camianın ihtiyacı olan insan kaynağının da yetiştirilmesi planlanmıştı. O dönem Yıldırım ve Divan Başkanı Vefa Küçük bunun için bağış kampanyası başlatmıştı.

5 FAKÜLTE

İlk etapta Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi gibi bölümlerle öğrenime başlanacak (Akşam)