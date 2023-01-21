Fenerbahçe, Ümraniyespor mesaisine devam etti

Fenerbahçe , 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimde akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle süren antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.