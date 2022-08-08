Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı iddaa oranları

İsmail Kartal sonrası yeni sezona Jorge Jesus'la giren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'e elenip Şampiyonlar Ligi serüvenine erken veda etse de; Slovacko'yu rahat yenip UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma iddiasını devam ettiren bir pozisyonda yer alıyor... Mesut Özil ve Luiz Gustavo'nun sözleşmeleri feshedildi; Ozan Tufan, Hull City yolcusu olurken Min-jae Kim de Napoli'ye satıldı. Yeni sezonda Sarı-lacivertliler'de Portekiz/Brezilya rüzgarı esiyor... Savunmaya Luan Peres ve Gustavo Henrique takviyeleri yapıldı. Orta alana Willian Arao ve Lincoln Henrique geldi. Hücum kanadına Bruma eklendi. Emre Mor, İrfan Can Eğribayat kadroya yeni katılan Türk oyuncular olurken; Watford'un serbest bıraktığı Joshua King ile Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski hem hücumu hem de savunmayı alternatifli hale getirdi. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in açılış maçında forma giyemeyecek. Jesus'un ilk 11'inde yeri garanti olan isimler Bright Osayi-Samuel, Willian Arao ve Enner Valencia gibi gözüküyor...

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Spor Toto 1. Lig'i 70 puanla, zirve ortağı bitirip Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ise, TD Recep Uçar'la yola devam ediyor. 16 gol katkısı (10 gol 6 asist) aldıkları Yacine Bammou, 38 maçın 35'inde forma giyen Alim Öztürk, 13 gol katkısı (7 gol 6 asist) veren Idrissa Camara, tecrübeli sağ bek Avdija Vrsajevic takımdan ayrıldı. Orta alanda ciddi süreler alan Kartal Kayra Yılmaz'ın kiralık sözleşmesi bitti, Beşiktaş 'a döndü. Isaac Sackey, Serkan Kırıntılı gibi Süper Lig tecrübesi olan isimlerin yanı sıra; Valentin Gheorghe (sol kanat), Geraldo (sağ kanat), Ermir Lenjani (sol bek) ve Adel Bettaieb (santrfor) takviyeleri yapıldı. Hazırlık döneminde Giresunspor ve Hatayspor'u yendiler, geçen sezon da takımda forma giyen Antonio Mrsic ile Yonathan Del Valle'nin Ümraniyespor'la Süper Lig maceraları nasıl olacak merak konusu... Mrsic alt ligde boy gösterdiği 3 sezonda 21 gol attı; Del Valle ise daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor formaları altında 2 sezonda 54 maçta forma giydi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce 2018/19 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaşmış; 2 maçı da Ümraniyespor 1-0 kazanmıştı.

- Fenerbahçe'nin geçen sezon evinde oynadığı son 8 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti. (8 maç - 17 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %41'lik kesim sarı-lacivertli ekipten yeni sezonun ilk maçında, Kadıköy'de 3 puan bekliyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

CAN TONGO’NUN TAHMİNİ

Fenerbahçe içeride Dinamo Kiev'e mağlup olsa da Slovacko maçından istediği sonucu aldı. Bölüm bölüm pozitif sinyaller veren ev sahibi, Ümraniye’yi konuk edecek. Ligin yeni takımı Ümraniyespor karşısında favori Fenerbahçe.