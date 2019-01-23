Ligde taraftarına büyük hüsran yaşatan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi çok istiyor. Ancak Ümraniyespor karşısında ilk maçta alınan 1-0’lık yenilgi, işleri zora soktu. Sarı-Lacivertliler, bu akşam rövanşta hata yapmayarak adını bir sonraki tura yazdırmanın peşinde. Kanarya, geçtiğimiz sezondan kalan cezası nedeniyle sahaya taraftarından yoksun bir şekilde çıkacak. İlk maçta güçlü rakibini yenerek büyük sükse yapan Ümraniye ise Kadıköy’de bir büyük sürprize daha imza atarak tarihe geçmek istiyor.

Fenerbahçe Nasıl tur atlarlar?

Fenerbahçe 1-0 kazanırsa maç uzayacak. Sarı-Lacivertliler’e tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Ümraniye için beraberlik bile yetiyor. Kırmızı-Beyazlılar, gol atarak alacağı tek farklı yenilgilerde de turlayacak.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.30’da başlayacak ve A2TV’den canlı yayınlanacak. Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmaları ATV'den yayınlanmıştı ancak Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı A2TV'den yayınlanacak. Çünkü yayıncı kuruluş maçın oynanacağı saatlerde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisini yayınlayacak.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, M.Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Slimani, Frey

Ümraniyespor(Muhtemel): Burak, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir, Timur, Serkan, Vasilogiannis, Madinda, Emircan, Leandrinho

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0’lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe’de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor’a karşı forma giyemeyecek.

A2TV nasıl izlenir?

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası