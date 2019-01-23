Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. İlk maçı Ümraniyespor 1-0 kazanarak avantaj sağlamıştı. Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynacağı mücadele Geçen sezondan kalan ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.30’da başlayacak ve A2TV’den canlı yayınlanacak. Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmaları ATV'den yayınlanmıştı ancak Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı A2TV'den yayınlanacak. Çünkü yayıncı kuruluş maçın oynanacağı saatlerde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisini yayınlayacak.

Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maça Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0’lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek.

Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe’de ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Eljif Elmas, sakatlığı bulunan kaleciler Harun Tekin ve Erten Ersu ile Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Ümraniyespor’a karşı forma giyemeyecek.