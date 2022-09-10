Fenerbahçe Ülker Stadyumu yeniden tasarlandı

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda takımın soyunma odası ve koridorları takım ruhu konseptiyle yeniden tasarlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Sayısız başarının, kıymetli şampiyonlukların ve eşsiz zaferlerin adresi olan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Takımımızın soyunma odası ve koridorları takım ruhu konseptiyle yeniden tasarlandı.

Bir ve bütün olarak yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçemizin, ‘Türkiye’nin en çok şampiyon takımı’ unvanını vurgulayan 28 Şampiyonluğuna ait kupalar, soyunma odası koridorlarında tek tek resmedildi.

Türk futboluna ve Fenerbahçemize adını altın harflerle yazdırmış sayısız ismin şampiyonluk ruhuyla taçlandırdığı o 28 forma da duvarlarımızdaki yerini aldı.

Motive edici mesajlarla Fenerbahçemizi anlatan sloganların soyunma odası çıkış kapısını süslediği koridorlarımızda, Fenerbahçemizin Türkiye'de kazandığı kupalar ile rakipleriyle arasındaki büyük farka vurgu yapılmış oldu.

Takımımız bu koridorlardan her maçımıza “sahnenin bizim olduğunu” bilerek çıkacak!