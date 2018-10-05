Basketbolda çarşamba günü oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası’yla sezonun ilk hava atışı yapılmıştı. Takımın başına Ergin Ataman’ı getiren Anadolu Efes’in, Obra’lı Fenerbahçe’yi yenmesiyle sonuçlanan müthiş maçın üzerinden 2 gün geçti ki, şimdi de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Yine sahnede, son 3 yılın şampiyonu Fenerbahçe, Milli Takım coachu Ufuk Sarıca’yla yollarını ayıran ve takımın başına Karadağlı Dusko Ivanovic’i getirerek değişime giden Beşiktaş Sompo Japan daha ilk haftada kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Ülker - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 17:30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Fener’in istikrarlı kadrosu

Büyük bir değişikliğe gitmeden, kadrosuna ufak tefek dokunuşlar yapan ve Tyler Ennis ile Joffrey Lauvergne’i alan Fenerbahçe, hazırlık döneminde de oynadığı maçlarda verdiği görünümle iyi bir izlenim verdi. Sarı- Lacivertliler’in en büyük avantajı istikrarlı bir kadroya sahip olması.

Kartal'da yeni bir dönem

Beşiktaş ise 2 yıllık Sarıca dönemini kapatıp, daha önce Türkiye Ligi’ne hiç gelmemiş, ancak tecrübesi yüksek 61 yaşındaki Ivanovic’i antrenörlük görevine getirdi. Bu süreçte, kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Siyah- Beyazlılar transferde; Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Dusan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimleri aldı.

Fenerbahçe’de Son Durum

Fenerbahçe Ülker, sezonun ilk resmi karşılaşmasını Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Anadolu Efes ile oynadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe, rakibine 62-65 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 24 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile en etkili isim oldu.

Fenerbahçe, yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında şu sonuçları aldı:

Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı

Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe

AX Milan 79-74 Fenerbahçe

Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe

Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe

Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan

Fenerbahçe 86-76 CSKA

Fenerbahçe 94-92 Maccabi

Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe

Beşiktaş Sompo Japan’da Son Durum

Siyah beyazlılar, bu yaz takımın başına Sırp çalıştırıcı Dusko Ivanovic’i getirirken, kadrosunu Ivan Buva, Phil Pressey, Kyle Gibson, Joe Alexander, Dusan Cantekin, Robin Benzing ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle güçlendirdi.

Beşiktaş Sompo Japan’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Phil Pressey, Kyle Gibson, Kenan Sipahi, Ömer Utku Al, Can Maxim Mutaf, Enes Berkay Taşkıran

Forvetler: Leon Harun Apaydın, Robin Benzing, Erkan Veyseloğlu, Joe Alexander, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı, İbrahim Gülşen

Pivotlar: Ivan Buva, Dusan Cantekin

Beşiktaş, hazırlık döneminde şu sonuçları aldı:

Beşiktaş SJ 70-58 Cibona

Beşiktaş SJ 79-81 Petrol Olimpija

Beşiktaş SJ 78-62 Zlatorog Lasko

Beşiktaş SJ 82-69 KK Sencur

Beşiktaş SJ 66-78 Lokomotiv Kuban

Beşiktaş SJ 88-82 Zenit St. Petersburg

Beşiktaş SJ 82-88 AEK

Beşiktaş SJ 77-80 Afyon Belediyespor

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe, Beşiktaş'la bugüne kadar 107 lig maçına çıktı ve bu mücadelelerde 66 galibiyet elde etti. Sarı Lacivertliler, Beşiktaş ile oynadığı son 16 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bilet fiyatları

Saha içi A-D-G sırası 900 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 800 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 700 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil

Sky Lounge: 165 TL

Kat 1 – 200 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 2 – 150 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 120 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 90 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 60 TL

Kat 6 – 55 TL

Kat 6 – Öğrenci Tribünü – 20 TL (yalnızca maç günlerinde kimlik ibrazıyla gişeden satış)

Kat 7 – 50 TL