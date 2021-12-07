Fenerbahçe ülke puanı için sahaya çıkacak

Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele eden Sarı-Lacivertliler’in kaderi, beşinci maçların sonunda belli olmuştu. Son hafta öncesi Vitor Pereira ve öğrencilerinin grubu üçüncü sırada tamamlayacağı ve yoluna Konferans Ligi’nde devam edeceği netleşmişti. Perşembe günü Frankfurt ile Kadıköy’de oynanacak karşılaşmanın belki gruptaki konum açısından bir önemi yok. Ancak yine de Fenerbahçe ’nin tek hedefi galibiyet. Sarı-Lacivertliler, çok kritik bir durumda olan ülke puanına katkı sağlamak için taraftarı önünde Alman ekibini devirmeye kararlı. Ayrıca alınacak 3 puanın ekonomik getirisi de 630 bin Euro (Yaklaşık 9.8 milyon TL) olacak.

Ara vermediler

Bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara verilmeden başlandı. Rizespor maçında ilk 11’de görev yapan oyuncular, günü yenileme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları yaptı. Daha sonra dar alanda çift kale maç oynandı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.