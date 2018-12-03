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Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası aldı

Fenerbahçe 2018-2019 Sezonu için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası’nı aldı.

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:45
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Fenerbahçe UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası Fenerbahçe'ye ulaştı.

Fenerbahçe konuyla ilgili açıklama yaptı

Üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın imzalarının bulunduğu 2018-2019 Sezonu UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası, TFF Genel Sekreterliği’nin ilgili yazısıyla birlikte Kulübümüze gönderildi. Yazıda, “Kulüp Lisans Kurulu Kararı neticesinde, Kulübünüz UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarından dolayı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sorumlunuz başta olmak üzere tüm çalışanlarınızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ibarelerine yer verildi.

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