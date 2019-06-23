Fenerbahçe UEFA kararına karşı gardını aldı

Fenerbahçe’de, UEFA’dan çıkacak kritik karar için artık geri sayıma geçildi. Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA’da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan sarı-lacivertliler, stresli bir bekleyiş içerisine girdi.

Ancak Fenerbahçe, UEFA’dan gelecek olumlu ya da olumsuz her iki kararda da hazırlıklı bir şekilde bekliyor. Buna göre, Fenerbahçe’nin önünde kulübün kaderini direkt etkileyecek iki yol bulunuyor.

UEFA’dan çıkacak olumlu kararda, sarı-lacivertlilerin transfer çalışmaları hızlıca devreye sokulacak. Fenerbahçe yönetiminin transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı isimlerle hemen resmi sözleşmelerin imzalanması için çalışmalar yapılacak. Geçen sezonu hayal kırıklığıyla bitiren sarı-lacivertliler, bu sayede hem transferde elini güçlendirecek hem de daha etkili bir kadro kurmak için planlarını sıklaştıracak. Şu an için hem Teknik Direktör Ersun Yanal hem de Başkan Ali Koç tarafının en büyük temennisi de bu yönde.

Kiralama modeli

Fakat ikinci bir olasılık daha kulübün önünde bekliyor. Olumsuz kararın gelmesi halinde acil olarak B planının devreye sokulması gerekecek. Fenerbahçe bu doğrultuda bonservisli oyuncu alma konusunda frene basmak zorunda kalacak. Oldukça temkinli hareket etmesi gereken sarı-lacivertliler, yine kiralık transfer modeliyle daha dar rotasyonlu ve kısıtlı zamana uygun farklı bir çalışma programı uygulayacak.

Comolli mesaide

Transfer dönemini hem ekonomik hem de sportif anlamda başarıyla bitirmek isteyen Fenerbahçe’de, Sportif Direktör Damien Comolli çalışmalarını sürdürüyor. Fransız idareci hiç aksatmadan devam eden uluslararası turnuvalardan bilgiler topluyor.

Ayrıca elindeki mevcut transfer listesini de aksatmadan araştıran Comolli, UEFA kararına göre A ve B planları kapsamında çalışıyor. Comolli bir yandan tecrübeli ve takıma direkt katkı verecek ilk 11 oyuncuları ararken, bir taraftan da genç ve gelecek vaat eden yıldızları takip ediyor.

(Milliyet)