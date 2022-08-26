Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı! İşte kasaya giren para
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i iki maçta da mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Kanarya, ilk maçı 2-0 ve ikinci maçı da 4-1 kazanarak turu rahat geçti. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitmesi sonucu kasasına girecek para da belli oldu. Diğer yandan Jorge Jesus'la birlikte dikkat çeken bir istatistik yakaladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Viyana'da aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe , ilk yarıda İsmail Yüksek ile perdeyi açtı. Genç yıldıza asisti yapan İrfan Can iki golle de Kadıköy'de geceyi daha da keyifli hale getirdi. İkinci yarının ortalarında oyuna giren Mert Hakan Yandaş ise skoru ilan etti. Rakibin tek golü bir dakikalık dalgınlıkta Martins'ten geldi.
3.6 MİLYON EURO HOŞ GELDİN PARASI
UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, 'ayakbastı' parası olarak 3.6 milyon Euro'yu kasasına koyacak.
GRUPLAR SAAT 14:00'TE BELLİ OLACAK
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.
1. TORBA
Roma (ITA)
Manchester United (İNG)
Arsenal (İNG)
Lazio (İTA)
Braga (POR)
Kızılyıldız (SRB)
Dynamo Kiev (UKR)
Olympiakos (YUN)
2. TORBA
Feyenoord (HOL)
PSV Eindhoven (HOL)
Rennes (FRA)
Real Sociedad (İSP)
Monaco (FRA)
Karabağ (AZE)
Malmö (İSÇ)
Ludogorets (BUL)
3. TORBA
Sheriff (MOL)
Real Betis (İSP)
Midtjylland (DAN)
Bodø/Glimt (NOR)
Ferencvaros (MAC)
Union Berlin (GER)
Freiburg (ALM)
Fenerbahçe (TÜR)
4. TORBA
Nantes (FRA)
HJK Helsinki (FİN)
Sturm Graz (AUT)
Larnaca (GKRY)
Omonoia (GKRY)
Zürich (İSV)
Union Saint-Gilloise (BEL)
Trabzonspor (TÜR)
Kaynak: Sabah