Avrupa Ligi’nde bu sezon format değişimi yaşandı. Artık gruplarda lider takımlar son 16 turuna kalıyor, ikinci olanlar ise Şampiyonlar Ligi’nden gelenlerle Play-Off turu oynuyor. Grubu üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi’nden yoluna devam ediyor. Bu nedenle liderlik artık çok daha önemli hale geldi. Ancak grupta oynanan ilk iki maç sonrası Fenerbahçe , zirve yolunda işini ciddi anlamda zora soktu. Frankfurt deplasmanından şanssız şekilde beraberlikle dönmüştük. Olympiakos ise sahasında Antwerp’i yenmişti. Dünkü maç, liderlik yolunda çok kritikti. Yunan rakibimiz karşısında beklemediğimiz ağır bir yenilgi aldık.

Sırada Antwerp var

Farklı galibiyet sonrası Olympiakos 6 puana çıkarken, biz 1 puanda kaldık. Ayrıca ikili averajda da ciddi bir dezavantajımız oldu. Fenerbahçe, lider olup doğrudan son 16 bileti almak için artık kalan maçlarında minimum kayıp yaşamak zorunda. Temsilcimiz peş peşe Antwerp ile oynadıktan sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak. Grup maceramız Frankfurt ile evimizde yapacağımız karşılaşma ile bitecek.