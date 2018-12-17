Fenerbahçe ucuz atlatmış!

Sarı-Lacivertliler, sezon başında bonservisi elinde olan Jack Wilshere’ı İstanbul’a getirdi.

Ancak İngiliz oyuncu, Sarı-Lacivertliler’in cömert teklifine rağmen West Ham’ı seçti. Kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon da aynı sorunu yaşıyor.

Wilshere, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olduktan sonra sahalara döndü ama sadece 5 dakika oynayıp yine sakatlanmıştı. West Ham Menaceri Pellegrini, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak, “Ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli değil” bilgisini verdi.