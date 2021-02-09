Fenerbahçe üç senedir kupada final dahi göremedi

Fenerbahçe son yıllarda Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamazken Türkiye Kupası'nda da başarılı olamadı. Sarı-Lacivertliler son üç sezonda kupada finale dahi kalamadı. En son 2017-18'de final oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a kaybetmişti

Fenerbahçe bu sezon Başakşehir'e çeyrek final seviyesinde uzatmalarda kaybederken geçen sezon yarı finalde Trabzonspor'a önceki sezonda Ümraniyespor'a son 16 turunda elenmişti. 2017-18 sezonunda finalde Akhisarspor'a kaybeden Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda yarı finalde yine Başakşehir'e penaltılar sonucu elendi. 2015-16 sezonunda finalde Galatasaray kaybeden sarı-lacivertli takım, 2014-15 sezonunda yarı finalde Bursaspor'a elendi. 2013-14 sezonunda 4.turda Fethiyespor'a kaybeden Fenerbahçe, 2012-13 sezonunda ise Aykut Kocaman yönetiminde kupayı kazanmıştı

2020-21 Çeyrek final Başakşehir

2019-20 Yarı final Trabzonspor

2018-19 Son 16 turu Ümraniyespor

2017-18 Final Akhisarspor

2016-17 Yarı Final Başakşehir

2015-16 Final Galatasaray

2014-15 Yarı Final Bursaspor

2013-14 4.Tur Fethiyespor

2012-13 Kupayı Kazandı