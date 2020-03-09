Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'de bir ara düşme hattında mücadele ederken sezon sonunda önemli bir çıkış yapmış ancak 6.sıraya kadar yükselebilmişti. Fenerbahçe bu sezon ise geride kalan 25 hafta sonunda 40 puanda kaldı ve ilk 4 sırada yer alan takımların en az 9 puan gerisine düştü.

İlk 4 sıra ile arasında ciddi puan farkı var

Lider konumda bulunan Başakşehir'in 12 puan, bir maçı eksik Trabzonspor ile Galatasaray ve Sivasspor'un 9'ar puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, sezonu ilk 5 dışında ve Avrupa Kupalarına katılamama tehlikesi ile karşı karşıya konumunda bulunuyor.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe'nin üç puanlı sistemde üst üste iki sezon ilk 4 dışında kaldığı dönem yok

Fenerbahçe'nin üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonunda bu yana lig tarihinde üst üste iki sezon ligi ilk 4 dışında bitirdiği bir dönemi olmadı. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçildiği 1998-99 sezonunda (Şubat ayı itibariyle) 3.sırada ve 1999-2000 sezonunda ise 4.sırada kalmış sonraki yıllarda üst üste ilk 2 dışında kaldığı dönemi olmamıştı.









En uzun şampiyonluk hasreti

Sarı-lacivertliler 1989-1990 sezonu ile 1994-1995 arasında üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Bu süre Fenerbahçe'nin halen en fazla şampiyonluk hasreti çektiği dönem. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamaması durumunda bu kötü rekorunu tekrarlayacak.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



