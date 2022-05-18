U19 Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray , 3 puan için kozlarını paylaşacak. 34 haftası geride kalan ligde 76 puan toplayan Aslan, en yakın rakibi Beşiktaş 'ın 3 puan önünde 76 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kanarya ise 68 puanla 4. basamakta. Ancak her iki takımın da eksik maçları bulunuyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan ilk maçı Sarı Lacivertliler, 4-1 kazanmayı başarmıştı. Kanarya, kazanıp taraftarına derbi zaferi hediye etmek istiyor. Liderlik koltuğunda oturan Aslan ise rövanşı alarak dönmeyi hesaplıyor. Derbi için satışa çıkartılan yaklaşık 4 bin 500 bilet tükendi.

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Ligi 28. hafta erteleme maçında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını Oktay Koçak yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İki takım arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan ilk maçı Sarı Lacivertliler, 4-1 kazandı.

Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı bilet fiyatları:

Maraton Alt: 10 TL

1907 Tribünü: 500 TL

Hatıra Bilet: 5 TL

U19 Süper Lig güncel puan durumu:

U19 Süper Lig'de 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Galatasaray, 76 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. 73 puanla 2. sırada bulunan Beşiktaş ise 33 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, 3. sırada. 32 maça çıkan 68 puanlı Fenerbahçe ise 20 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4. basamakta.