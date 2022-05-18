Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı (CANLI)

U19 Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray , 3 puan için kozlarını paylaşıyor. 34 haftası geride kalan ligde 76 puan toplayan Aslan, en yakın rakibi Beşiktaş 'ın 3 puan önünde 76 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Kanarya ise 68 puanla 4. basamakta. Ancak her iki takımın da eksik maçları bulunuyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan ilk maçı Sarı Lacivertliler, 4-1 kazanmayı başarmıştı. Kanarya, kazanıp taraftarına derbi zaferi hediye etmek istiyor. Liderlik koltuğunda oturan Aslan ise rövanşı alarak dönmeyi hesaplıyor. Derbi için satışa çıkartılan yaklaşık 4 bin 500 bilet tükendi.

Genç futbolcuların sahaya 'Büyük Atatürk, çocukların senin izinde, ilelebet!' yazılı pankartla çıkması beğeni kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbide ilk düdük çaldı, maç başladı.

5' Galatasaray ceza yayının üzerinde oluşan karambolde top Jin Ho'nun önünde kaldı, Ho şutunu çekti ancak isabetsiz.

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Ligi 28. hafta erteleme maçında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçını Oktay Koçak yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 11'ler:

Fenerbahçe U19: Osman Ertuğrul Çetin, Alper İnce, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Muhammet İmre, Erkan Arda Çağdaş, Ruhan Arda Aksoy, Jinho Jo, Arda Okan Kurtalan.

Galatasaray U19: Jankat Yılmaz, Yusuf Erdem Gümüş, Emir Tintiş, Mehmet Aslanboğa, Umut Erdem, Taha Aydınlı, Emirhan Kayar, Zeki Mert Saki, Özgür Baran Aksaka, Beknaz Almazbekov, Hamza Akman.

İki takım arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan ilk maçı Sarı Lacivertliler, 4-1 kazandı.

Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı bilet fiyatları:

Maraton Alt: 10 TL

1907 Tribünü: 500 TL

Hatıra Bilet: 5 TL

U19 Süper Lig güncel puan durumu:

U19 Süper Lig'de 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Galatasaray, 76 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. 73 puanla 2. sırada bulunan Beşiktaş ise 33 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, 3. sırada. 32 maça çıkan 68 puanlı Fenerbahçe ise 20 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4. basamakta.