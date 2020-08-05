Fenerbahçe'nin TFF'ye olan harcama limiti tepkisi devam ediyor. Sarı Lacivertli kulübün televizyon kanalı FB TV'de "Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz" yazısı dakikalarca kaldı. Taraftarın da özellikle sosyal medyadan destek verdiği bu tepkinni nereye kadar gideceği ve ne zamana kadar süreceği de merak konusu oldu.

Akşam saatlerinde Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen de, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitine tepki göstermişti.. Pirşen, TFF'nin yaptığı bu harcama limitlerinin ölüm diyeti olduğunu söylemişti.











