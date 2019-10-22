Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer: Dua şov başlasın!

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer, kan kanserine yakalanmıştı. İyileşmesi için ilik nakli olması gereken Kemer için başta Fenerbahçe ailesi başta olmak üzere binlerce kişi kan vermişti. İlik nakli olduktan son Ağustos ayında hastalığı tekrar nükseden genç sunucu Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"O ZAMAN DUA ŞOV BAŞLASIN"

Dilay Kemer, "Herkese merhaba. Ön tedavim bitti, biraz dinlendim ve şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş. Bir kez daha güzel enerjilere ihtiyacım var. Hem güzel enerjilere hem de beni sevenlerden ricam, detay sormadan- yormadan sadece aklınıza geldikçe bana iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın! Herkese kocaman sevgiler" notuyla tedavinin ikinci kısmına geçtiğini duyurdu.

"EN BÜYÜK KORKUM GERÇEĞİM OLDU" DEMİŞTİ

Güzel sunucu ikinci kez kansere yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu; "Futbolseverlerin seferberlik başlattığı güzel sunucu dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sevgili arkadaşları, maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"