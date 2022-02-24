Fenerbahçe , Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de 3-2 yenildiği Slavia Prag ile rövanşa çıkıyor. Temsilcimizin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Kanarya'da Pelkas ile Szalai, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 2 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sarı Lacivertliler, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 240. kez sahne alacak. Fenerbahçe, oynadığı 239 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 101 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 299 kez fileleri havalandıran Kanarya, kalesinde ise 351 gol gördü.

Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe nasıl tur atlar, kaç farkla kazanması gerekiyor? Deplasman golü geçerli mi?

Bu sezon UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler’in alacağı tüm tek farklı galibiyetlerde rövanş maçı uzayacak. Temsilcimiz, iki ya da daha farklı skorlarla kazanması halinde son 16 tur biletini alacak. Beraberlik bile Slavia Prag’ın turu geçmesine, Fenerbahçe’nin ise elenmesine neden olacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, bu gece TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun

7 eksikle gittiler

Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde özel bir uçakla Prag’a gitti. Sarı-Lacivertliler’in kafilesinde 7 oyuncu yer almadı. Mesut Özil, tam olarak hazır hale gelmediği gerekçesiyle İstanbul’da bırakıldı. Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Filip Novak’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Miha Zajc de kafileye dahil edilmedi. Miguel Crespo, Diego Rossi ve Çağtay Kurukalıp ise UEFA listesinde olmadıkları gerekçesiyle Prag’a götürülmedi. Kafilede altyapıdan 4 genç isme yer verildi.

Fenerbahçe kafilesi:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin; Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu; Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Çuha, Pelkas, Osayi Samuel; Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.