1959 yılı öncesi kazandığı 9 şampiyonluğun Süper Lig şampiyonluk sayısına eklenmesi için TFF’ye başvuran Fenerbahçe’den yeni bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertli kulübün resmi Twitter adresinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonları Türkiye'yi Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) temsil etmedi. Bu yüzden ulusal şampiyonluk hesabına katılamazlar (YANLIŞ)

Bu iki organizasyonun şampiyonları Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı çünkü Şampiyonlar Ligi henüz başlamamıştı! Şampiyonlar Ligi, UEFA'nın 1954 yılında kurulmasının ardından ilk defa 1955-56 sezonunda düzenlendi. Türkiye Futbol Birincilğini ve Milli Küme dönemi ise 1924-1951 arasını kapsıyor. Dolayısıyla UEFA'nın kurulmasından ve Şampiyonlar Ligi'nin oynanmaya başlamasından önceki bir dönemdeki ulusal şampiyonların sırf bu sebepten ötürü sayılmaması akla ve mantığa aykırıdır. Dünya'da hiçbir ülke ulusal şampiyonluklarının sayımını kulüpler arasındaki uluslararası turnuvaların başlama tarihine dayandırmaz. Öyle olsa Avrupa Liglerinin hepsinde şampiyonluklar sayılmaya 1955-56 sezonunda başlardı! (DOĞRU)











