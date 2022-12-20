Fenerbahçe , 12 Kasım’da Giresunspor ile oynadığı lig maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına girmişti. Bu süreçte 12 günlük izin yapan, 4 hazırlık maçı oynayıp hepsini kazanan, sakatlığını atlatan birçok oyuncusuna kavuşan Sarı-Lacivertliler, sezonun ikinci bölümüne bu akşam başladı. Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Kanarya, İstanbulspor’u ağırladı.

Goller art arda!

Mücadele hızlı başladı, 8'de Michy Batshuayi direğe takıldı. Bu direk sonrasında oyunda tempo düştü, taa ki 31. dakikaya kadar. Bu dakikada Crespo ayağının dışıyla harika bir ara top attı, Joshua King eşitliği bozan golü kaydetti: 1-0. Perde açılırken 3 dakika sonra fark ikiye çıktı. Sarı-Lacivertliler'de 8'de direğe takılan Batshuayi 34'te sahneye çıktı, ağları sarstı: 2-0.

Toplam dört direk

İkinci devrenin de başında 54'te Batshuayi bir kez daha kaleci Jensen'i mağlup etmeyi başardı ve skoru 3-0'a getirdi. 56'da İstanbulspor gole yaklaştı, Muammer Sarıkaya vurdu ancak top üst direğe takıldı. 75'te bu kez Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu direği geçemedi. 90+3'te İstanbulspor'da Ethemi sol kanattan vurdu, İrfan'ın müdahalesi yetmedi üst direkten döndü, seken topu Topalli tamamladı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu sonuçla Fenerbahçe bir üst tura yükselen ekip olurken, İstanbulspor ise kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

DİREK!

8' Sol kanattan korner kullanıldı, ceza alanında top Bathsuayi'nin önünde kaldı, Belçikalı yıldız iyi vuramadı ancak yerden seken top direkten çıktı.

20' Karşılaşmada tempo oldukça düşük.

GOL!

31' Crespo orta alandan ayağının dışıyla harika bir derin top attı, savunma arkasına sarkan King karşı karşıya kaldığı kaleci Jensen'i mağlup etmeyi başardı ve Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçti.

GOL!

34' Arao orta sahada topu kaptı, Szalai savunma arkasına havadan topu gönderdi, İstanbulspor savunması topu ayağının altından kaçırdı, King soldan ceza alanına girip, Batshuayi'ye yolladı, Belçikalı yıldız çok rahat bir dokunuşla farkı 2'ye çıkarttı.

44' Emre Mor soldan çizgiye indi, King ceza alanında kafayı vurdu ancak üstten aut.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

54' Batshuayi sol kanattan ceza alanına girdi, savunmayı çalımla geçen yıldız oyuncu uzak köşeye vurdu ve ağları sarstı: 3-0.

DİREK!

56' İstanbulspor'da Muammer kaleyi cepheden gören noktadan vurdu ancak harika şut direğe takıldı.

BİR DİREK DAHA!

75' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanındaki şutu üst direkten oyun alanına döndü.

90' Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

GOL!

90+3' İstanbulspor'da Ethemi sol kanattan vurdu, İrfan'ın müdahalesi yetmedi üst direkten döndü, seken topu Topalli tamamladı

Mücadele sona erdi, Fenerbahçe bir üst turda!

Fenerbahçe-İstanbulspor 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, King, Batshuayi.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.



