UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe , sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Tribünlerden yükselen tepkiler 'Formayı çıkarın s.... gidin' tezahüratlarına dönüştü. Taraftarlar sadece Ferdi Kadıoğlu'na destek verdi.

Slavia Prag'ın Fenerbahçe karşısında 3-1 öne geçmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar hem futbolcular, hem de başkan Ali Koç ile yönetime tepki gösterdi.

Slavia Prag bu sezon Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini aldı.

Sarı lacivertliler Slavia Prag ile deplasmanda 24 Şubat'ta rövanş maçına çıkacak.