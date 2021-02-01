Fenerbahçe transferleri yaptı, taraftar etkileşim rekoru kırdı

Deportes & Finanzas'ın yayınladığı rapora göre, Fenerbahçe Ocak ayında Twitter'da 25.3 milyonluk etkileşim sağladı. Sarı Lacivertiller bu sayıyla Barcelona'nın 2020 yılının Eylül ayında sahip olduğu 14 milyonluk etkileşimi de geride bırakmış oldu.

Deportes & Finanzas bu rekoru Twitter hesabından "Fenerbahçe Ocak ayında Twitter'da tarihi bir seviyeye ulaştı. Bu rakam bir spor takımının Twitter'da ulaştığı en büyük seviye" yorumuyla takipçilerine verdi.



