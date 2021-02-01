Fenerbahçe transferleri yaptı, taraftar etkileşim rekoru kırdı
Fenerbahçe Ocak ayındaki transferleriyle sadece Türkiye'de değil, dünyada konuşulacak hamleler yaparken, sosyal medyayı da aktif kullanan bir kulüp oldu. Bu aktivite taraftardan da olumlu karşılık alınca Sarı Lacivertliler rekor üstüne rekor kırdı.
Deportes & Finanzas'ın yayınladığı rapora göre, Fenerbahçe Ocak ayında Twitter'da 25.3 milyonluk etkileşim sağladı. Sarı Lacivertiller bu sayıyla Barcelona'nın 2020 yılının Eylül ayında sahip olduğu 14 milyonluk etkileşimi de geride bırakmış oldu.
Deportes & Finanzas bu rekoru Twitter hesabından "Fenerbahçe Ocak ayında Twitter'da tarihi bir seviyeye ulaştı. Bu rakam bir spor takımının Twitter'da ulaştığı en büyük seviye" yorumuyla takipçilerine verdi.
https://twitter.com/DeporFinanzas/status/1356242967418306563