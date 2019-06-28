Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Max Kruse...

Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını açıklayan Sarı Lacivertliler, 2. transferini de gerçekleştirdi.

Sosyal medyada alevli görsel paylaşarak ile taraftarları heyecanlandıran Fenerbahçe, yeni transferin kim olduğunu açıkladı. Fenerbahçe, 31 yaşındaki forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.