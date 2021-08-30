Fenerbahçe , kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe MLS ekiplerinden Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Rossi, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere bugün saat 13:00'te İstanbul'da olacak. 23 yaşındaki futbolcu THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sarı-lacivertliler, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

Sol ve sağ kanatta görev yapabilen Rossi, aynı zamanda forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.





MLS'in market değeri en yüksek oyuncusu Diego Rossi

Diego Rossi, Los Angeles FC formasıyla MLS'te 101 maçta 43 gol atarken 17 asist yapmayı başardı. Transfermarkt verilerine göre Diego Rossi'nin market değeri 18 milyon Euro olarak geçiyor ve MLS'in en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Rossi'nin transfer gündemine girmesinin ardından Fenerbahçe tarafından özellikle sosyal medyada ciddi bir heyecan yaşandı.

Fenerbahçe resmen duyurdu!

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



