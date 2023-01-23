Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe , bir yandan da kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Ara transferde ilk hamlesini Samet Akaydın'la yapan ve 28 yaşındaki stoperi Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservisle transfer eden Fenerbahçe, ikinci bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Sol bek arayışlarını sürdüren ve rotayı İtalya'ya kıran Sarı Lacivertliler, TFF’nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için sunduğu ek kontenjana uygun isim için son noktaya geldi. Hollandalı yıldızın kulübünün inadını kıran Kanarya'nın genç solakla resmi imzaları kısa süre içerisinde atacağı belirtiliyor.









ARTIK HER MAÇ FİNAL

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de Galatasaray ’a kaybederek zirveyi ele geçirme fırsatını geri tepmişti. Sarı Kırmızılılar’ın bu hafta Antalyaspor’u da yenmesiyle birlikte puan farkı 7’ye yükseldi. Sezonun ikinci yarısı henüz yeni başlasa da farkın iyi artmasıyla birlikte Fenerbahçe için artık her maç final niteliği taşımaya başladı. Son dönemde oyun olarak ciddi bir düşüş yaşayan Jorge Jesus’un öğrencileri buna rağmen ligde Gaziantep’i, kupada ise Rizespor’u son dakika golleriyle yenmeyi başardı. Galibiyet serisi yakalayan Sarı-Lacivertliler, bunu Ümraniye deplasmanında da sürdürmenin peşinde. Ligin dibine demirleyen İstanbul temsilcisi için de artık her puan altın değerinde.

KRİTİK 90 DAKİKA

Kırmızı-Beyazlılar, Ankaragücü, Hatay ve Giresun maçlarından 7 puan toplayarak iyi bir çıkış yakalamıştı. Ancak son hafta, düşme potasındaki rakiplerinden İstanbulspor’a evinde kaybeden Ümraniyespor, büyük bir darbe aldı. İstanbul ekibi, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde ise son anlarda yediği golle uzatmalara gitmek zorunda kaldı ve ardından 4-1 kaybetti. Fenerbahçe için bu maç, kağıt üzerinde en kolay deplasmanlardan biri. Ancak ligin ilk haftasında Kadıköy’de 3-3 biten karşılaşma, Jorge Jesus ve öğrencileri için büyük bir şok olmuştu. Üstelik o dönem Fenerbahçe, oyun olarak çok daha formdaydı. İki takım için de kritik bir 90 dakika olacak.









ARDA GÜLER KARARSIZLIĞI

Genç yıldız, kupadaki Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Arda, güzel futbolunu harika bir asistle süslemişti. 17 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Jorge Jesus’u zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Arda Güler, formuyla Ümraniye karşısında da 11’de olmayı hak ettiğini gösterdi. Jesus da öğrencisine bu şansı tanımak istiyor. Ancak Portekizli hocanın, maçın yüksek fizik mücadeleyle geçme beklentisi nedeniyle endişesi var. Jorge Jesus, Arda’nın henüz fiziken yeterli olmadığını daha önce dile getirmişti. Genç yıldızın Ümraniye karşısında 11’de oynama ihtimali yüksek olsa da tecrübeli teknik adamın kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’de, mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı Ümraniyespor maçı öncesinde önemli bir endişe var. Sarı Lacivertliler’de tam 6 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Attila Szalai, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde haftaya pazar günü Kasımpaşa ile Kadıköy’de oynanacak maçta cezalı duruma düşecek. Jesus, bu öğrencilerinden kart konusunda dikkatli olmalarını istedi.

BİLET YASAĞINA TEPKİ

Kırmızı-Beyazlılar, bu akşam Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmayla ilgili olarak dün bir açıklama yaptı. Buna göre, bu mücadelede logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklemesi yapılmayacağı duyuruldu. Bu kartlardan alım yapmış kişilerin ise biletlerinin iptal edeceği açıklandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Ümraniye-Galatasaray maçında konuk takıma 25 bin bilet verildiğini hatırlatarak sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.









BRUMA FORMA BEKLİYOR

Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında TFF’ye bildirilen listede yer almamıştı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte geçici liste hakkı tanınmaya başlandı ve Bruma, Rizespor maçında kadroya girdi. Yönetimin, 4 milyon 250 bin Euro karşılığında bonservisini aldığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu akşam hocasının kendisine şans vermesini umuyor. Bruma, bu sezon ligde sadece ilk haftadaki Ümraniye maçında süre alabilmişti. Portekizli, yine bir Ümraniye mücadelesinde oynamayı heyecanla bekliyor.

SAMATTA İÇİN AL-AHLY İDDİASI

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Ally Samatta’nın bonservisini zorunlu olarak 6 milyon Euro’ya almış ardından oyuncuyu Antwerp’e kiralamıştı. Tanzanyalı forvet bu sezon ise Genk’e kiralanmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, burada da bekleneni veremedi. Buna rağmen Samatta’ya talip çıktı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahly’nin 30 yaşındaki forvetin durumunu araştırdığı öğrenildi. Samatta’ya teklif gelmesi halinde, Genk’in kiralık sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu öne sürüldü.

OOSTERWOLDE ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe, Samet Akaydın’ın ardından ara transfer dönemindeki ikinci bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Yönetim, Jorge Jesus’un sol bek ısrarı sonrası arayışa başlamış, listenin ilk sırasına Jayden Oosterwolde’nin adı yazılmıştı. Hollandalı oyuncunun yetenekleri ve performansının yanı sıra, TFF’nin 21 yaş altı yabancı futbolcular için sunduğu ek kontenjana yazılabilecek olması, bir numaralı hedef haline gelmesini sağladı. Ancak Parma, pazarlıklarda bir türlü olumlu adım atmamıştı. Oosterwolde’nin Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, Sarı Lacivertliler’in ise transferdeki ısrarı, İtalyanlar’ın inadını kırdı.

6 MİLYON EURO BONSERVİS VE SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Parma, bu transfere yeşil ışık yakmaya yakın. Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki sol beki için son teklifinin 6 milyon Euro bonservis ve sonrası satıştan yüzde 20 pay olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin, bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. İki kulübün artık ödeme takvimi gibi konular üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü ve el sıkışmalarının an meselesi olduğu öne sürüldü.

SON MAÇTA YEDEK BEKLEDİ

Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia, Oosterwolde’nin transferinde yaşanan gelişmeler sonrası oyuncusunu 11’den kesti. İtalyan ekibi, ligde önceki gün Perugia’yı konuk etti. Sarı Lacivertliler karşılaşmayı 2-0 kazanırken, Oosterwolde yedek bekledi. Pecchia, Hollandalı oyuncunun yerine sol bekte Lautaro Valenti’yi görevlendirdi. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olan 21 yaşındaki futbolcu ise bu karşılaşmada hiç süre alamadı.







