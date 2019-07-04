Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri ve detaylar... Fenerbahçe'nin Gustavo için çılgınlık yapmayacağı ve Marsilya'ya maksimum 5 milyon euro dolaylarında bir bonservis bedeli önermeyi düşündüğü ifade edildi. Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. 1. Lig ekibi Ümraniyespor’da forma giyen Yasir Subaşı, 14 bin Euro’ya transfer olduğu İstanbul ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Bunun üzerine F.Bahçe, eski oyuncusunun sözleşmesindeki, “1 milyon TL’ye geri alınabilir” maddesini devreye soktu ve Yasir’i renklerini kattı. Fenerbahçe transferde gaza bastı. Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar ve Max Kruse'yi kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, orta sahaya yeni bir takviye daha yapmak istiyor. Ersun Yanal, Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in alınmasında ısrarcı.

DABO'NUN MENAJERİNDEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI!

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girebilmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'nin merkez orta saha bölgesini Serie A ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Bryan Dabo'yla güçlendireceği öne sürülmüştü.

Kulübüyle 2022 yazına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcunun menajeri Patrick Mendy'den çıkan bu iddialar üzerine bir açıklama geldi. İtalya'da yayım yapan "Fiorentina.it" adlı internet sitesine konuşan Mendy, oyuncunun Sarı Lacivertliler'e transfer olup olmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'yle hiçbir görüşmemiz olmadı. Bunların yalnızca birer dedikodudan ibaret olduğunu düşünüyorum. Zira Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'yi çok tanıyorum ve oyuncumu istese beni kesinlikle arardı. Bryan şu anda Fiorentina'ya odaklanmış durumda ve başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Yeni yönetimle şimdiye dek görüşmedim. An itibarı ile de planlanmış bir görüşmemiz yok."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YASİR SUBAŞI FENERBAHÇE'DE...

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. 1. Lig ekibi Ümraniyespor’da forma giyen Yasir Subaşı, 14 bin Euro’ya transfer olduğu İstanbul ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Bunun üzerine F.Bahçe, eski oyuncusunun sözleşmesindeki, “1 milyon TL’ye geri alınabilir” maddesini devreye soktu ve Yasir’i renklerini kattı.

2 yıl için 5 milyon Euro ödenecek

F.Bahçe'nin , Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’ın gelecek sezon planlamasında yer almayacak Garry Rodrigues’i kiraladığı ifade edildi.

Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Rodrigues ile 2 sezonluk sözleşme imzalanacağı ve futbolcunun da yaklaşık 2-2.5 milyon Euro civarı yıllık ücret alacağı belirtildi. (Hürriyet)

ELJIF ELMAS F.BAHÇE'NİN KASASINI DOLDURACAK!

Birçok Avrupa ekibinin yakın takibinde olan Eljif Elmas için bonservisindeki çıkış maddesi olan 23 milyon euronun kulübe kazandırılması düşünülüyor. Bu nedenle genç yıldızın bir sezon daha sarı-lacivertli takımda kalıp, gelecek sezon satılması düşüncesi üzerinde ciddi ciddi duruluyor

Fenerbahçe Yönetimi Eljif Elmas transferinde hedef büyüttü. Birçok Avrupa kulübünün yakın takibinde olan genç futbolcu için bonservisindeki çıkış maddesi olan 23 milyon euronun kulübe kazandırılması hedefleniyor.

Sezon başı ve ortasındaki kötü performansı sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşayan yönetim, ardından Eljif ile biraraya gelmişti. Kötü gidişatın sebepleri masaya yatırılmıştı. Bu görüşme sonrası kendi pozisyonunda oynamaya başlayan Makedon futbolcunun performansı müthiş şekilde arttı. Daha önce 5-6 milyon euroya satma fikri hakimken bu miktar 15’lere yaklaştı.

Şimdiyse yönetimde Eljif’in 15 milyon euronun da üzerinde bir rakama satılma ihtimalinden bahsediliyor. Genç futbolcunun satışı için öncelikle UEFA kararı bekleniyor. Ancak yönetimin kafasında Eljif’ten maksimum bonservis geliri kazanmak var.

Bu nedenle futbolcunun satılmayıp bir sezon daha oynatılması ve 23 milyon euroya gönderilmesi planı üzerinde de ciddi ciddi duruluyor.

Baba faktörü

Genç futbolcunun babası Cevat Elmas ise bir İtalyan bir de Makedon menajerle tek tek külüpleri geziyor. Özellikle İtalyan kulüpleri ile yakın ilişki içine girilse de henüz hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi. Sadece menajerler aracılığıyla sarı - lacivertli kulübün ne kadar bonservis bedeli istediği soruluyor. Teklif edilebilecek rakamlar aktarılıyor.(Skorer)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MAHMUT TEKDEMİR TEKLİFİ

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar ve Max Kruse'yi kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, orta sahaya yeni bir takviye daha yapmak istiyor. Ersun Yanal, Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in alınmasında ısrarcı.

Mehmet Topal'ın gidişi sonrasında orta sahaya defansif yönü güçlü bir isim arayan Kanarya Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu transfer için F.Bahçe'nin yeni transferi Emre Belözoğlu'nun aracılık yaptığı öğrenildi. Başakşehir'den takım arkadaşı Mahmut'u takıma kazandırmak isteyen Emre yönetici gibi çalışıyor.

Fenerbahçe'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Mahmut Tekdemir için 2 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi. (Takvim)

MURIC GALATASARAY'LA, RİZE FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI!

25 yaşındaki Makedon santrfor Vedat Muriç, uzun bir aradan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe’yi transferde karşı karşıya getiren isim oldu. Rizespor Yönetimi, Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile el sıkıştı. Ancak Galatasaray cephesi de Makedon golcünün kendisiyle anlaşma sağladı. İşte bu çıkmaz nedeniyle transfer çözülemiyor, görüşmeler sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin sportif direktörü Comolli ile Rizespor yöneticisi Yılmaz Bal bir araya gelmişti. Tarafların bu görüşmede kesin olarak anlaşmaya vardığı, takasta kullanılacak oyuncular üzerinde de mutabakat sağladığı öğrenildi. Ancak Vedat Muriç, tercihini Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurarak Galatasaray’dan yana kullanmak istiyor.

İşte tam da bu noktada görüşmeler tıkanıyor. 6 ay sonra bedava Rizespor Başkanı Hasan Kartal son olarak, “Galatasaray 3 milyon 750 bin Euro artı Ozornwafor’u önerdi. Ancak yeterli değil” açıklamasını yaptı. Karadeniz kulübüyle, Muriç ve menaceri arasında soğuk savaş yaşandığı belirtiliyor. Rize’yle 1 yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki Makedon golcü, 6 ay sonra istediği kulüple görüşüp seneye bedavaya gidebilir. Bu nedenle Rize cephesi, maksimum teklifle Muriç’i elden çıkarmak istiyor.

MEHMET TOPAL GALATASARAY'A GİDİYOR!

Yönetimle maddi konularda sıkıntılar yaşayan ve gönderilmesi gündemde olan Fernando’nun yerine, Galatasaray’ın Mehmet Topal’ı gündemine aldığı iddia edildi. Daha önce de Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia’ya transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe ile yollarını ayırarak boşa çıkmış olması, Galatasaray’ın hamlesinde kritik rol oynuyor. Topal’a 1+1 yıllık kontrat önerileceği, 25 maç oynaması halinde opsiyonun devreye gireceği, sözleşmenin de Türk Lirası üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

Yakup Çınar

MURIC İÇİN BAL VE COMOLLI YENİDEN BULUŞTU

Fenerbahçe gelecek sezon planlaması kapsamında Vedat Muriç'i kadrosuna katma çalışmalarına devam ederken, iki sportif direktör Yılmaz Bal ve Damien Comolli Etiler'de yeniden bir araya geldi.

Taraflar transfer için büyük ilerleme kaydederken bu akşamki buluşmayla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın da bir adım önüne geçmiş oldu.

Sarı Lacivertliler'in teklifinin Galatasaray'ınkine oranla biraz daha iyi olduğu ve Çaykur Rizespor'un da Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

LUIZ GUSTAVO TRANSFERİNDE SON DAKİKA

Yaz transfer döneminde kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam'la güçlendiren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'nın formasını giyen Luiz Gustavo'yla yakından ilgileniyordu. Ülkede yayım yapan Mercato 365 adlı internet sitesinden söz konusu transferle ilgili flaş bir iddia geldi.

Sitenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Sarı Lacivertli kulübün Gustavo için çılgınlık yapmayacağı ve Marsilya'ya maksimum 5 milyon euro dolaylarında bir bonservis bedeli önermeyi düşündüğü ifade edildi. Brezilyalı futbolcu için kapıyı 9 milyon euro'dan açan Fransız ekibininse böyle bir teklifi kabul etmesinin zor olduğu yorumunda bulunuldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



















