Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Kolarov ve Rodrigues...

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Almanya temsilcisi Wolfsburg’un genç oyuncusu Murat Sağlam’la başlayan imzalara ardından 18 yaşındaki golcü Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Max Kruse eklenmişti. Son olarak adı Galatasaray’la anılan Vedat Muriç’i de dün yapılan resmi açıklamayla kadrosuna kattığını duyuran Kanarya’da gözler, şimdi önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi beklenen Garry Rodrigues ve Aleksandar Kolarov’a çevrildi. Bu 2 futbolcu konusunda da bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

Altay kontrolden geçecek

Transferde Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır’ın ise sağlık kontrolünden geçip, bu hafta içerisinde resmi imzayı atacağı öğrenildi. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe’de transferler bunlarla da bitmiyor... Özellikle stoper ve kanatlara nokta atışları yapılması planlanıyor.. Bu arada Sevilla’dan ayrılmak isteyen Simon Kjaer konusunda ise önemli gelişmeler olduğu bildirildi.

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