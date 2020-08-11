Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! 3 yıldız daha...

Harcama limitindeki sıkıntılara rağmen transferde hız kesmeden yoluna devam eden Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerinin ardından yeni isimlerin de transferi bekleniyor.

Prensip anlaşmasına varılan Antalyaspor ile kiralık sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş’ün yanı sıra, Fatih Karagümrük’ten Brahim Darri ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ün transferlerinin açıklanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası’ndaki kampa kadar transferlerin büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor.