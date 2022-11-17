Fenerbahçe transferde harekete geçti! İşte hedefteki isimler

Jorge Jesus, şu ana kadar Joao Pedro dışında kadrosundaki her oyuncuyu verimli bir şekilde kullandı. Sarı-Lacivertliler’in ara transfer dönemi için ‘şart’ olarak gördüğü bir takviye yok. Ancak uygun şartlar oluşursa öncelik stoper transferine verildi.









Bu sene o sene!

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe 'de şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle takım oyununda gözle görülür şekilde yükseliş yaşandı. Yıldız futbolcularla donatılan kadroyu verimli bir şekilde kullanmayı başaran Jesus, camianın hasret olduğu şampiyonluğu kazandırmak istiyor.

Taraftar memnun

Takımına her zaman destek veren taraftarlar da gidişattan oldukça memnun görünüyor. Takımın iç saha maçlarında Ülker Stadyumu hıncahınç dolarken, deplasman maçlarında da Sarı-Lacivertli renklere gönül verenler takımını yalnız bırakmıyor.

Giresun maçı iş kazası

Ligde en son ağustos ayında oynanan Konyaspor maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe, iç sahada ise yenilgi yüzü görmemiş, ayrıca en uzun süre yenilmezlik serisini yakalamıştı. Ancak Dünya Kupası öncesi son maçta iç sahada Giresunspor'a yenilen Sarı-Lacivertliler yelkenleri suya indirmedi. Giresun yenilgisini iş kazası olarak gören Jesus, takımından emin.

Sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe’nin savunma için 1 numaralı adayının Mouctar Diakhaby olduğu öğrenildi. Fransız oyuncunun Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İspanyol ekibi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Diakhaby’ye istediği şartlarda yeni bir kontrat öneremedi.

Bedavaya gelecek

Yıldız futbolcu, 1 Ocak’tan itibaren istediği bir takımla yeni sezon için imza atabilir. Sarı-Lacivertliler bu durumu lehine çevirmek istiyor. Valencia’nın, 2018’de 15 milyon Euro verdiği 25 yaşındaki stoperi bedelsiz olarak kaptırmamak için ocakta satmaya sıcak bakması muhtemel. Yönetim, hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Eğer Valencia ile orta yol bulunamazsa hedef, Diakhaby’yle yeni sezondan itibaren başlayacak bir kontrat üzerinden söz kesmek.

Uzun vadeli hamleler

Forvet transferi de şimdilik ‘öncelik’ olarak görülmüyor. Yönetim burada da önüne çıkması muhtemel bir fırsatı değerlendirmek istiyor. Moussa Dembele’nin de Lyon ile sözleşmesi bitecek ve yeni kontrat teklifine sıcak bakmadığını kulübüne iletti.

Dembele sezon başında da gündeme gelmiş, Fransız ekibinin yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Lyon, ocak ayında da maddi anlamda beklentisini düşürmezse, aynı Diakhaby’de olduğu gibi golcü oyuncuyla de yeni sezon için görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Yönetimin, uzun süreli ve bol bonuslu bir sözleşmeyle 26 yaşındaki forveti ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Kısacası Fenerbahçe, ocak ayındaki hamlelerini sadece bu sezonu düşünerek değil, uzun dönemli bir şekilde atmayı planlıyor.







