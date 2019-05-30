Fenerbahçe transferde gözünü Huddersfield’a dikti

Transfer için dört koldan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da İngiltere’den geldi. Huddersfield’da yayın yapan internet sitesi Examiner Live, Sarı-Lacivertliler’in Premier Ligi’ne veda eden Lacivert- Beyazlılar’ın yıldızlarına kancayı taktığını yazdı. Danimarkalı stoper Mathias ‘Zanka’ Jorgensen, Kanarya’nın öncelikli hedefi. Zanka, ülkesinde yaptığı açıklamada, Huddersfield’ın kendisine ayrılması için onay verdiğini söyledi. Ancak 29 yaşındaki savunmacı için Schalke de devrede. Alman ekibinin başına geçen David Wagner’in, Huddersfield’dan eski öğrencisi olan Danimarkalı savunmacıyı istediği öğrenildi.

Durm’un bonservisi elinde

Sarı-Lacivertliler’in listesindeki diğer isimler ise sağ ve sol bekte görev yapabilen Erik Durm ile forvet ve kanatlarda oynayan Adama Diakhaby. Durm’un bonservisinin elinde olması nedeniyle bu transfer kısa sürede bitebilir. Diakhaby’ye imza attırmak ise kolay değil. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki oyuncuya geçtiğimiz yaz 10 milyon Euro bonservis ödedi. Huddersfield, Fransız yıldızı kiralamaya sıcak bakmıyor. Ayrıca Schalke’nin Diakhaby’yi de istemesi, pazarlıklarda Fenerbahçe’nin elini zayıflatan bir etken.