Fenerbahçe transferde durmuyor! Emiliano Buendia iddiası

Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaşan Feenrbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapabilir. Sarı Lacivertli yönetim 10 numara bölgesi için Norwich City forması giyen Emiliano Buendia pazarlıklarını sıklaştırdı. Oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmek istemesi Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendiriyor.

03 Ekim 2020, Cumartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transferde durmuyor! Emiliano Buendia iddiası

Diego Perotti ile birlikte 16. transferine imza atan Fenerbahçe, son bir sürpriz daha yapmak için kolları kolları sıvadı. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Sarı Lacivertliler bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. 

TRT Spor’un haberine göre Norwich’in Arjantinli oyuncusu Buendia, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. İngiliz ekibi, oyuncusunu satmak veya zorunlu satın alma ile kiralık göndermek istiyor. Fenerbahçe’nin Norwich ile pazarlığı sürüyor.


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10 numarada oynayacak

Haberde transferin resmileşmesi halinde Buendia’nın 10 numara bölgesinde oynayacağı belirtildi.

Sarı lacivertliler, Buendia transferinde mutlu sona ulaşamazsa başka alternatiflere yönelecek. Yönetim, transfer sezonu kapanmadan (5 Ekim) 10 numaraya bir takviye yapmak istiyor.

Erol Bulut ilk maçta Deniz Türüç'ü o bölgede oynatmış, son iki maçta da Ozan Tufan forveti destekleyen isim olmuştu. 


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