Yeni sezon öncesi TFF’nin harcama limiti sorunuyla boğuşmasına rağmen transferin en hareketli takımı olmayı başaran Fenerbahçe, bu doğrultuda gaza basmaya devam ediyor. Sarı- Lacivertliler’in, kanat pozisyonunda forma giyen ve bir süredir gündeminde olan Roma’nın oyuncusu Diego Perotti’de mutlu sona çok yaklaştı. Alınan bilgiye göre Perotti’nin menajeriyle yapılan görüşmelerde kesin olarak anlaşmaya varıldığı, artık tek sorunun 32 yaşındaki oyuncunun kulübünü ikna etmeye kaldığı bilgisine ulaşıldı. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle transferlerde bonservis bedeli ödemekten mümkün olduğunca uzak durmak isteyen Kanarya’da yönetim, Perotti’nin de yardımıyla bu işi mutlu sonla bitirmek istiyor.

Bonservissiz gelmesi bekleniyor

Roma ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcunun da kulübüyle görüşüp, alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği belirtildi. Arjantinli futbolcunun, serbest kalır kalmaz İstanbul’a geleceği ve kendisini 2+1 yıllığına Fenerbahçeli yapacak imzayı atması bekleniyor. Deneyimli yıldız geride bıraktığımız sezonda İtalyan temsilcisi adına 21 maça çıkarken, 5 kez rakip fileleri salladı ve 3 de asist yaptı.

Yusuf Dursun











