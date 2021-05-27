Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Caner Erkin'in arkasında kalan ve Trabzonspor'daki performansını Fenerbahçe'ye taşıyamayan Filip Novak'la yol ayrımında olan Kanarya, genç bir isme göz dikti. Ajansspor'da yer alan habere göre Sarı Lacivertli ekip, Kasımpaşa'dan Çağtay Kurukalıp'ı transfer etmek istiyor. 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan genç oyuncu, yetiştirme bedeli ödenerek kadroya katılmak isteniyor.

İsmi Galatasaray'la da anılıyor

Sarı Lacivertlilerin ismi Galatasaray'la da anılan 19 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde resmi görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Çağtay, Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı, Süper Lig'de ise forma şansı bulamadı.

Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.







