Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Juan Mata ve Silva planı

Fenerbahçe büyük oynuyor. Sarı-Lacivertliler, İngilizler'in dev kulübü Manchester United'da forma giyen 31 yaşındaki 10 numara Juan Mata ve Leicester'dan Silva için harekete geçti.

COMOLLI GÖRÜŞTÜ

F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin İngiltere'de Mata'nın menajeriyle temasa geçtiği ve tecrübeli oyuncunun transfer şartlarını sorduğu bildirildi.

41 KEZ MİLLİ OLDU

Comolli ile Mata'nın menajerinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve transferin bu görüşmeye göre şekilleneceği öğrenildi. 41 kez İspanya Milli Takım formasını giyen Juan Mata'nın Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

5 GOL VE 2 ASİST

Mata bu sezon 21 maçta forma giydi. 5 gol atarken 2 de asiste imza attı. Fenerbahçe 2. hedef olarak Leicester'da forma giyen Adrien Silva'yı istiyor. Portekizli futbolcuyu kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler İngiliz kulübüne teklifte bulunacak.

Kaynak: Takvim