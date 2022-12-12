Fenerbahçe transferde büyük operasyona hazırlanıyor!

Ara transfer dönemi için Jorge Jesus’un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe 'nin ocak ayını bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor.

Peres'in durumu belirsiz

Samet Akaydın transferinde sona gelinmesinin ardından, savunmaya takviye operasyonunun bitmesi bekleniyordu. Ancak Luan Peres’in durumundaki belirsizlik nedeniyle buraya bir transfer daha gelebilir. Yönetim, eğer bir savunmacıya daha imza attırma kararı alırsa, ilk hedef belirlendi.





Gözden düştü

Kanarya'nın listesininde en üst sırasında yazan ismin Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun ismi sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı. Yıldız futbolcu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadığı için Leicester’da gözden düştü. Milli savunmacı bu sezon ligde sadece 1 kez forma giyebildi.

Sıcak bakabilir

Fenerbahçe, İngiliz ekibine Çağlar Söyüncü’yü sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Yönetim, Leicester’a hem kiralama ücreti hem de Çağlar’ın sezonun ikinci yarısındaki maaşını ödemeyi önererek işi bitirmeye çalışacak. 26 yaşındaki stoper, yaz döneminde büyük bir takıma imza atmanın planlarını yapıyor. Çağlar, sezonu kulübede ve tribünde oturarak geçirmek yerine Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı vermeye sıcak bakabilir.



