19 Kasım Salı son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli takım Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda ocak ayı transfer döneminde takıma önemli isimleri kazandıracak. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE'DE TRANSFER GELİŞMESİ!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yaklaşan ara transfer dönemi önces Ali Koç idaresindeki yönetim kuruluna mesaj gönderdi.

Fenerbahçe yönetimi Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürürken, çok sıcak bir karşılık buldu. takvim.com.tr'de yer alan habere göre Tolga Ciğerci, "F.Bahçe'de kariyerimi sürdürmek istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ise şu gelişmeler yaşandı. İlk olarak Nabil Dirar ile masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz cuma günü sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım için görüşmelerin startını verdi. Milli Takım'daki iki yıldızın menajerleri ile görüşüldü.

Sarı-Lacivertli takımda 1.8 milyon Euro kazanan iki futbolcunun temsilcilerinin istediği rakam ile yönetimin teklif ettiği arasında fark olduğu, iki tarafın orta yolu bulma adına ilerleyen günlerde bir kez daha masaya oturmak için sözleştiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE KOLAROV HAREKATI!

Fenerbahçe ligde şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Sarı- Lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Kolarov'u yeniden listenin başına aldı. Sportif Direktör Comolli'nin bu oyuncu ve menajeriyle Ocak'ta bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

Sırp futbolcu için sezon başında önemli ilerlemeler sağlayan Fenerbahçe son anda yaşanan pürüzler nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Ancak Kanarya bu kez işi sıkı tutmaya kararlı.

Comolli'nin 34 yaşındaki oyuncu için yönetimden tam yetki aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli sol bek bu sezon Roma'da 16 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asist yapmayı başardı.

3 sezon Lazio'da oynadıktan sonra 7 sezon M.City forması giyen Kolarov 3 yıldır da Roma'da görev yaparken takımın bankosu. (Takvim)

İÇ TRANSFERDE SICAK GELİŞME!

Fenerbahçe yönetimi iç transfer görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor. İlk olarak Nabil Dirar ile masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz cuma günü sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım için görüşmelerin startını verdi. Milli Takım'daki iki yıldızın menajerleri ile görüşüldü.

Sarı-Lacıvertlı takımda 1.8 milyon Euro kazanan iki futbolcunun temsilcilerinin istediği rakam ile yönetimin teklif ettiği arasında fark olduğu, iki tarafın orta yolu bulma adına ilerleyen günlerde bir kez daha masaya oturmak için sözleştiği öğrenildi. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'a yurt dışından tekliflerin olduğu biliniyor. İki futbolcunun da önceliğinin F.Bahçe olduğu, görüşmeler sonlanmadan başka kulüple masaya oturmayacakları da öğrenildi. (Sabah)

GALATASARAY FENERBAHÇE'DEN MEHMET EKİCİ'Yİ TRANSFER EDİYOR

Devre arasında kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hazırlanan Galatasaray'ın flaş hamlesini TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin Ocak ayında yöneticilerle görüşeceği ve alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği belirtiliyor.

Gurbetçi futbolcu serbest kalması halinde hemen Galatasaray'a imza atacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ekici'nin ezeli rakibe gitmemesini şart koşacağı da iddia ediliyor.

Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2.5 yıl önce transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece 36 maç oynadı. Yıldız futbolcu 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın Mehmet Ekici hamlesinin arkasında Jean Micheal Seri'nin gözden çıkarılmasının olduğu iddia ediliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında Seri'yi Fulham'a geri göndermeye karar verdiği öne sürülüyor. Seri şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. (Takvim)

TALISCA'DA FENERBAHÇE SÜRPRİZİ!

Türk kulüplerinin gündeminden düşmeyen Talisca için sina.sport’ta yer alan haberde, oyuncunun Çin’de kalması için alternatifler arandığı bildirildi. Fenerbahçe’nin bu oyuncu için Evergrande kulübüne teklifte bulunduğu ve Ocak’ta transferi gerçekleştirmek için formül aradığı belirtilen haberde, Çin ekibinin ise Brezilyalı’yı elinde tutmak ve yabancı statüsünden kurtarmak için arayışta olduğu vurgulandı.

Talisca’nın Türkiye’de çok popüler olduğu ve her transfer döneminde isminin gündeme geldiği de hatırlatılan haberde, “Fenerbahçe, şampiyonluğu görülmemiş derecede şiddetle istiyor. Talisca’nın transferini de mümkün görüyor. Son yıllarda Türkler ile Çin arasında bir çok transfer yapıldı. Ancak Evergrande, Talisca’yı vatandaş yapmayı hedefliyor ve kendisi de bu isteği dışlamıyor. Eğer Brezilya Milli Takımı’nda bu hedefi yakalayamazsa o zaman Çin takımını kabul edebilir. Bu durumda Talisca’nın ayrılma olasılığı da ortadan kalkar” denildi. (Akşam)

MOSES'DA SICAK GELİŞME!

Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanmıştı. Victor Moses’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ancak İngiliz medyasında çıkan iddialara göre Chelsea, 28 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında geri çağırabilir.

Yine de burada son kararı Fenerbahçe verecek. Eğer Sarı-Lacivertliler, sağ kanada başka bir transfer yaparsa, Victor Moses’ın Chelsea’ye dönmesine yeşil ışık yakılacak.



