Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Son dakika fb transfer haberleri

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri taraftar tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'de 11. hafta sonunda ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrılacak? İşte 14 Kasım Perşembe son dakika fb transfer haberleri ve tüm detaylar...

KASIMPAŞA'DAN MEHMET EKİCİ BOMBASI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma’yı kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa, ara transferde flaş bir hamle hazırlığında...

Kemal Özdeş idaresinde üst sıraları hedefleyen, Avrupa potasında olmak isteyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe’de adı TFF’ye bildirilmeyen ve çalışmalarını takımla birlikte sürdüren Mehmet Ekici’yi gündemine aldı.

Yıldız orta saha ile yapılan görüşmeler neticesinde devre arası için söz kesildi. Fenerbahçe’de sözleşmesi devam eden, ancak kadroda düşünülmeyen Ekici’nin alacaklarına karşılık bonservisi ile birlikte Kasımpaşa’ya gideceği ifade edildi.

FENERBAHÇE İKİ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞECEK!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden ilk olarak Nabil Dirar’a imza attırdı. Yönetim şimdi gözünü yerli oyunculara çevirdi. Öncelik Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’da.

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili çalışmalara başladı. Yönetimin masaya oturup anlaşma sağladığı ilk isim, 2 senelik yeni kontrata imza atan Nabil Dirar oldu. Faslı yıldızın ardından gözler diğer oyunculara çevrildi.

Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Mauricio İsla, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ve Adil Rami, haziran ayında boşa çıkacak diğer isimler. Emre’nin durumu, futbol hayatına devam edip etmemesine bağlı. Kadro dışı kalan Ekici ile yollar ayrılacak. Yönetimin sözleşme uzatmak için masaya oturacağı sıradaki isimler, takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım ile bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan olacak.

Rami ve İsla zor

Sarı-Lacivertliler’in, 29 yaşındaki Hasan Ali’ye 3 senelik, 24 yaşındaki Ozan Tufan’a ise 4 yıllık yeni kontrat teklif etmesi bekleniyor. Yönetimin, Tolga Ciğerci’yle de görüşme yapacağı kaydedildi. Rami ve İsla ile sezon sonunda yolların ayrılması muhtemel. Bu isimlerin dışında, Victor Moses’ın da kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Uzun süren sakatlığını yeni atlatan kaleci Erten Ersu’yla ilgili karar ise lig bittiğinde alınacak. (Yusuf Dursun)

FENERBAHÇE BREZİLYALI STOPERİN PEŞİNDE!

Fenerbahçe hem devre arasında hem de sezon sonunda kadroya katılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Sampdoria- Atalanta maçını izleyen Yanal'ın yardımcısı Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi.

Atalanta'nın Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki banko oyuncularından birisi olan Toloi için Volkan Demirel'in olumlu rapor verdiği ve kısa sürede girişimlerin başlayacağı öğrenrildi.

Toloi, Atalanta'da son sezonunu yaşasa da devre arasında transferi zor görünüyor. Çünkü hem takımın direkt oyuncusu olması hem de Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde olması işi zorlaştırıyor.

Sarı-lacivertli kurmaylar Toloi'yi en azından önümüzdeki sezon için kadroya katmak istiyor. 29 yaşında, 1.85 boyunda olan Toloi, 19 kez Brezilya U-20 takımının da forması giymiş bir isim. (Takvim)

ZAJC'A SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de forma şansı her geçen gün azalan Miha Zajc devre arasındaki transfer döneminin en önemli ismi olacak. Sloven oyuncuyu sezon başında almak isteyen Krasnodar'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu.

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı bir türlü veremedi. (Takvim)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ SOL BEK!

Fenerbahçe yaz döneminde çözemediği sol bek problemini ara transferde bitirmekte kararlı. Hedefte ise iki isim var.

Önceliği Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat'ı Dario Melnjak'a veren sarı-lacivertliler alternatif olarak ise Leipzig'ın 21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracchi'de karar kıldı. Yanal bu iki isimden birini takımda istiyor. (Türkiye)