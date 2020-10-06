Fenerbahçe transfer sezonunda gövde gösterisi yaptı

2 sezon önce çok büyük umutlarla göreve gelen Ali Koç, başkanlık sürecindeki 2 yılında hayal kırıklığı yaşatmıştı. Fenerbahçe 2018-19 sezonunda son haftalara kadar küme düşme tehlikesi yaşarken, geçen sezon da şampiyonluktan ve Avrupa'dan uzak kaldı. Sarı-Lacivertliler'in patronu, başkanlık sürecinin son senesinde ise işini şansa bırakmadı ve kadroyu adeta baştan aşağıya yeniledi.

Aslan'a çalımla açmıştı

Galatasaray'a, Mert Hakan Yandaş çalımıyla transferi başlatan Kanarya, Diego Perotti bombasıyla noktayı koydu. Kadrosuna kattığı 18 isimle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de artık tek hedef şampiyonluk.







