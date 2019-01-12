Fenerbahçe, yeni isimleri kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor. İngiliz kulüpleriyle temaslar sürerken, transferi bitme aşamasına gelen ilk isim Chelsea'nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses...

Conte döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Moses, Sarri'nin gelişi sonrası 2 lig maçında 26 görev alabildi. Fenerbahçe her iki kanatta oynayabilen oyuncuyu, 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Sarı lacivertlilerin ayrıca 10 numara Pelkas ve kanat oyuncusu Warda için Yunan ekibi PAOK'a teklif yaptı.

PAOK yönetimi, şampiyonluğa oynarken en büyük kozu Pelkas'ı satmaya yaklaşmıyor. Kanarya, iki kanatta da oynayabilen ve sol ayağını çok iyi kullanan Mısırlı oyuncu Amr Warda'nın 3 milyon euro olan serbest kalma bedelinde indirim bekliyor.

Menajerler tarafından önerilen ve onay gören Brezilya ekibi Parana'nın oyuncusu Lucas'ın durumu ise bu hafta içerisinde netleşecek.

Fenerbahçe, 6 milyon euro serbests kalma bedelli futbolcu için 4 milyon euro önerdi.

Kaynak: Sabah