Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sezon başında büyük umutlarla alınan Max Kruse'nin yanı sıra Miha Zajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertliler, 10 numara transferini gündemine aldı. Sabah'ta yer alan habere göre hücumdaki silahlarını artırmak isteyen Fenerbahçe, Al Hilal formasını giyen Carlos Eduardo ve Gremio'dan Isaqua Elias Brito'yu listesine aldı.

Al Hilal formasını giyen 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız Carlos Eduardo'nun sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Listedeki diğer isim Gremio'dan Isaqua Elias Brito, Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak Isaque'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında.







