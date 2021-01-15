Fenerbahçe transfer için Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, yine transfer sezonunda adından fazlaca söz ettirmeye başladı. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel transferini bitirdi.

8 kulüp istedi, o Fenerbahçe'yi seçti

Championship Ligi'nde bu sezon 21 maça çıkan 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Sky Sports haberinde, genç kanat oyuncusunun bonservissiz olması sebebiyle ona olan ilginin çok fazla olduğunu ancak Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti. İngiliz gazeteci Kaveh Solhekol transferle ilgili olarak ise "Kontratında 3 ya da 4 sene daha olsaydı değeri 8-10 milyon euro olurdu" dedi.







