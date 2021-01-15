Fenerbahçe transfer için Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe transfer haberi... Attila Szalai transferinde sona gelen Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. İngiliz basınına göre Sarı Lacivertliler, QPR'ın 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile de sezon sonu için anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, yine transfer sezonunda adından fazlaca söz ettirmeye başladı. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel transferini bitirdi.
8 kulüp istedi, o Fenerbahçe'yi seçti
Championship Ligi'nde bu sezon 21 maça çıkan 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Sky Sports haberinde, genç kanat oyuncusunun bonservissiz olması sebebiyle ona olan ilginin çok fazla olduğunu ancak Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti. İngiliz gazeteci Kaveh Solhekol transferle ilgili olarak ise "Kontratında 3 ya da 4 sene daha olsaydı değeri 8-10 milyon euro olurdu" dedi.