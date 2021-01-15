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Fenerbahçe transfer için Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe transfer haberi... Attila Szalai transferinde sona gelen Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. İngiliz basınına göre Sarı Lacivertliler, QPR'ın 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile de sezon sonu için anlaşma sağladı.

15 Ocak 2021, Cuma 20:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer için Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, yine transfer sezonunda adından fazlaca söz ettirmeye başladı. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel transferini bitirdi. 

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Championship Ligi'nde bu sezon 21 maça çıkan 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Sky Sports haberinde, genç kanat oyuncusunun bonservissiz olması sebebiyle ona olan ilginin çok fazla olduğunu ancak Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti. İngiliz gazeteci Kaveh Solhekol transferle ilgili olarak ise "Kontratında 3 ya da 4 sene daha olsaydı değeri 8-10 milyon euro olurdu" dedi.


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