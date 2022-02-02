Fenerbahçe transfer haberi: Zanetha Goeieman Coleman
Fenerbahçe transfer hamlelerini erkek futbol takımı ile sınırlı tutmuyor. Sarı-Lacivertliler lige iddialı bir giriş yapan Kadın Futbol Takımı için de takviyelerini sürdürüyor. Fenerbahçe son olarak. kanat forvet mevkiinde oynayan Namibyalı Zanetha Goeieman Coleman’ı kadrosuna kattığını aktardı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı yeni transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Sarı-Lacivertli kulüp, kanat forvet mevkiinde oynayan Namibyalı Zanetha Goeieman Coleman’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız Namibyalı kanat forvet mevkiinde oynayan Zanetha Goeieman Coleman’ı kadrosuna kattı. Oyuncumuza, ‘Kulübümüze hoş geldin’ diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."