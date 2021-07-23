Fenerbahçe transfer haberi: Yarmolenko’dan West Ham’a çağrı

Fenerbahçe ’nin ısrarla peşinde olduğu Ukraynalı oyuncu Andriy Yarmolenko, geleceğinin bir an önce şekillenmesini istiyor. West Ham, yerine transfer yaptıktan sonra Yarmolenko’nun gönderilmesine onay vermeyi planlıyordu. Ancak tecrübeli yıldız, İngiliz ekibine, “Burada mı kalacağım yoksa ayrılacak mıyım? Bunun cevabını bir an önce öğrenmek istiyorum. Ona göre geleceğimi planlayacağım” mesajını gönderdi.

West Ham Menajeri David Moyes ise Lingard, Embolo ve Correa transferlerinden en az biri geldikten sonra Yarmolenko’nun ayrılması taraftarı. Ancak Ukraynalı oyuncunun son çıkışı sonrası bu konudaki gelişmeler hız kazanabilir. 31 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Arap ülkelerinden takımların ilgilendiği öğrenildi.