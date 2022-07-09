Jorge Jesus’un eline üç kulvarda da başarı sağlayacak bir kadro vermek için yoğun bir çalışma içinde olan yönetim, transferde bir bombayı daha patlatmak üzere. Lincoln, Bruma ve Emre Mor’u kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, Willian Arao’yu da imza aşamasına getirdi. Jesus’un takımda görmeyi çok istediği eski öğrencisiyle ilgili olarak Flamengo Başkanı Marcos Braz açıklamalarda bulundu. Braz, “Willian Arao için Türkiye’den, Fenerbahçe ’den resmi teklif aldık. Bunu analiz ediyoruz. Ayrıca Arao ve menajeriyle de konuştuk. Bir yandan da marketteki diğer olasılıkları araştırıyoruz. Teklifi değerlendiriyoruz ve yakında yanıtımızı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’yi istiyor

Marcos Braz’ın ilk ağızdan doğruladığı görüşmede Arao, Flamengo’da önemli başarılar elde ettiğini ve artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyerek Fenerbahçe’ye gitmek için izin istemişti. Oyuncunun bu tutumu sonrası Kırmızı-Siyahlılar, Sarı- Lacivertliler ile pazarlıklara başlamıştı. Brezilya medyası, Braz’ın bu sözlerinin, transferin artık bittiği anlamına geldiğini yazdı. Jorge Jesus’un transferde önceliklerinden biri olan ‘6 numara’ takviyesi böylece gerçekleşmiş olacak.

Gabigol’den bahsetmedi

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, Flamengo’nun süperstarı Gabigol konusundaki gelişmeleri de merak ediyor. Marcos Braz, verdiği röportajda transfer çalışmalarıyla ilgili birçok konuda açıklama yapsa da Gabigol’e hiç değinmedi. Braz’ın, takımın en önemli yıldızı olan golcü oyuncuyu ligler devam ederken satmayı hiç düşünmediği kaydedildi.