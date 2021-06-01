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Fenerbahçe transfer haberi: Welbeck ve Djenepo çıkarması

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere'de Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonuna ilişkin görüşmeler yapmayı planlarken Danny Welbeck ve Moussa Djenepo için de girişimlere başlaması bekleniyor.

01 Haziran 2021, Salı 10:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Welbeck ve Djenepo çıkarması

Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yönetici Selahattin Baki ile birlikte aralarında futbol takımı idari koordinatörü Selçuk Şahin’in de bulunacağı bir ekibin Ada’ya giderek transfer çalışmalarında bulunacakları öğrenildi.

Bu ziyarette, zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta için Aston Villa yetkilileri ile bir görüşme yapılması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan Danny Welbeck ve Moussa Djenepo için de girişimlerde bulunulacağı kaydedildi.

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