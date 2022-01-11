Fenerbahçe ’de teknik direktör konusu için geri sayım sürerken forvet harekatı da devam ediyor. Gündemdeki isim ise değişmiyor: Vedat Muriç... Lazio ile ayrılığın eşiğinde olan, devre arası tatili için de Türkiye’yi tercih eden yıldız forvet Kanarya’nın gözdesi konumunda. Başkan Ali Koç, Vedat’ın takıma kazandırılması adına yeni bir operasyon başlattı. Geçen sezonun ortasından bu yana adı Fenerbahçe’yle anılmaya devam eden başarılı golcünün transferi ilk kez sona bu kadar yakın. Lazio cephesi daha önce Vedat’a gelen resmi ve menajer önerilerine, “Aldığımız parayı getirirseniz. Masaya otururuz” diyordu. Ancak İtalyanlar’ın beklediği rakamların yakınına bile yaklaşan bir öneri gelmedi. Lazio hücum hattını takıma üst düzey katkı sağlayacak bir isimle güçlendirmeye kararlı. Vedat’ı ise değerinin altında bırakmaya niyeti yok. Bu yüzden daha önce kesinlikle reddedilen kiralık tekliflerinin değerlendirilmeye başlandığı vurgulandı.

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Vedat’ın çantası hazır

Yeniden Türkiye’de çıkış yaparak kulübüne güçlü şekilde geri dönmek isteyen Vedat’ın da Fenerbahçe’yi çok istediği ifade edildi. Vedat’la bu noktada el sıkışan Fenerbahçe’nin Lazio ile de kiralık sözleşmenin detayları hakkında görüşmelerini devam ettirdiği kaydedildi. Transferle alakalı birkaç gün içerisinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



